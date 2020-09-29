СМИ: Протоиерея Дмитрия Смирнова госпитализировали

Фото: YouTube / Мультиблог протоиерея Димитрия Смирнова

Протоиерея Дмитрия Смирнова госпитализировали в одну из московских больниц из-за обострения хронического заболевания. Об этом изданию «Милосердие» сообщил источник в столичном департаменте здравоохранения.

Отмечается, что болезнь Смирнова не связана с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.

В настоящее время он переведен из реанимации в обычную палату.

Читайте также: Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии по семье