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СМИ: Протоиерея Дмитрия Смирнова госпитализировали
Фото: YouTube / Мультиблог протоиерея Димитрия Смирнова

СМИ: Протоиерея Дмитрия Смирнова госпитализировали

Кирилл Николаев

Происшествия

Протоиерея Дмитрия Смирнова госпитализировали в одну из московских больниц из-за обострения хронического заболевания. Об этом изданию «Милосердие» сообщил источник в столичном департаменте здравоохранения.

Отмечается, что болезнь Смирнова не связана с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.

В настоящее время он переведен из реанимации в обычную палату.

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