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Сергей Собянин осмотрел отремонтированный корпус больницы имени Давыдовского
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин осмотрел отремонтированный корпус больницы имени Давыдовского

Юлия Захарова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил кардиологический корпус № 4 больницы имени Давыдовского, где завершился капитальный ремонт. Визит главы города приурочен к Всемирному дню сердца.

По словам Собянина, медучреждение можно назвать одним из лучших в столице, а оказание помощи пациентам, страдающим заболеваниями сердца и сосудов, является приоритетной задачей в работе московского здравоохранения.

— Такие заболевания — одни из самых главных рисков. И особенно сейчас, во время пандемии, коронавирус очень серьезным образом влияет на тромбы, увеличивая их. Сгущение крови происходит. И проблем с теми, кто подвержен сердечно-сосудистым заболеваниям, инсультам, инфарктам, становится больше. Важно, чтобы в этот период сердечно-сосудистая служба города по-прежнему работала, — подчеркнул мэр столицы.

Сергей Собянин осмотрел отремонтированный корпус больницы имени ДавыдовскогоФото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Он добавил, что большая часть больничных корпусов отремонтирована и оснащена современной техникой. Главный врач больницы Елена Васильева добавила, что клиника вышла на другой уровень, поскольку сейчас в ее арсенале имеются новые лаборатории и оборудование.

Врач подчеркнула, что москвичам следует внимательно следить за состоянием здоровья и своевременно обращаться за помощью, чтобы избежать осложнений.

Комплексный ремонт в больнице имени Давыдовского стартовал в 2018 году, в середине 2020 года были завершены работы в 11 корпусах. В 2021 году планируется обновить пищеблок и терапевтический корпус, а также отреставрировать корпус № 1, являющийся памятником архитектуры, сообщает официальный портал мэра столицы.

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больницакапитальный ремонтСергей Собянин
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