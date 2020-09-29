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Постпред РФ при ОБСЕ прокомментировал боевые действия в Нагорном Карабахе
Фото: mil.am / Министерство обороны Республики Армения

Постпред РФ при ОБСЕ прокомментировал боевые действия в Нагорном Карабахе

Кирилл Николаев

Внешняя политика

В России серьезно обеспокоены широким применением в Нагорном Карабахе тяжелых видов вооружения. Об этом во вторник, 29 сентября, заявил постоянный представитель Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич.

Он добавил, что Россия считает необходимым незамедлительное и полное прекращение огня и стабилизацию ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Режим прекращения огня должен быть восстановлен и соблюдаться, сообщает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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