Алиев: Турция оказывает Азербайджану только моральную поддержку

Фото: president.az /Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал слухами и фейком информацию об участие Турции в конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Турция оказывает Азербайджану только моральную поддержку. Роль Турции носит стабилизирующий характер в регионе.

Алиев подчеркнул, что ВВС Турции не участвуют в конфликте в Нагорном Карабахе.

СПРАВКА «ВМ»

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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