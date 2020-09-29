Пашинян заявил, что Турция фактически вовлечена в конфликт в Нагорном Карабахе

Фото: gov.am

Турция фактически вовлечена в конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, участие турецких самолетов в конфликте в Нагорном Карабахе является состоявшимся фактом. Пашинян отметил, что Турция ищет повод для ввода войск в Нахичевань. Он предположил, что турецкие войска уже могут быть в этом городе.

Пашинян отметил, что из-за конфликта в Нагорном Карабахе существует угроза существованию армянского народа. Премьер-министр Армении призвал мировое сообщество осудить действия Баку и Анкары, сообщает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

Читайте также: Алиев: Турция оказывает Азербайджану только моральную поддержку