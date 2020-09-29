Депутат МГД Лариса Картавцева: Привиться от гриппа - разумное и правильное решение

С 1 сентября вакцинацию от гриппа прошли более 1,5 млн человек. Об этом сообщила Metro глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению Лариса Картавцева.

Она отметила, что рост заболеваемости ОРВИ или гриппом традиционно наблюдается в осеннее время. В то же время депутат подчеркнула, что в этом году важно с особой серьёзностью подойти к вопросу вакцинации, поскольку последствия одновременного заражения гриппом и COVID-19 до сих пор не оценены.

– Мы видим большой спрос на вакцинацию против гриппа, и это хорошая тенденция. И грипп, и коронавирус вызывают осложнения в лёгких. Вакцина от коронавируса пока не доступна всем жителям, мы ждем ее, однако обезопасить себя от гриппа может абсолютно любой желающий. Я рекомендую всем москвичам не пренебрегать прививкой. В этом году мы столкнулись с тремя новыми штаммами гриппа, все они входят в вакцины отечественного производства, – сообщила Лариса Руслановна.

Депутат добавила, что перед прививкой обязательно нужно оценить состояние здоровья.

– Если вы простыли, у вас кашель, насморк или обострилось хроническое заболевание, вакцинацию рекомендуется отложить на несколько дней. Также есть абсолютные противопоказания, чаще всего связанные с аллергией на компоненты вакцины. Поэтому перед прививкой каждого человека осматривает и опрашивает врач, – объяснила она.

Сделать прививку против гриппа можно бесплатно как в мобильных пунктах, так и в городских поликлиниках. Всего в столице работают более 450 пунктов вакцинации. Из них 40 – это мобильные пункты около станций метро, на станциях МЦК и железнодорожных платформах. Прививочные пункты также есть в 4 центрах госуслуг «Мои документы». Для того, чтобы пройти вакцинацию, необходимо иметь при себе паспорт, а при посещении поликлиники – еще нужен московский полис ОМС.

Вакцинация проводится современными проверенными препаратами, которые были разработаны по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и прошли обязательную государственную сертификацию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Эффект прививки против гриппа проявляется через 10–15 дней после введения вакцины и длится около года.

В мобильных пунктах сделали прививку уже более 210 тысяч горожан.

Наиболее популярны у москвичей пункты около станций метро «Речной вокзал» и «Планерная», а также около железнодорожной станции Крюково.

За последние годы в Москве не было зафиксировано ни одного случая тяжелых осложнений от гриппа среди тех, кто сделал прививку.

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