Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Путин обсудил с премьером Армении ситуацию в Нагорном Карабахе
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин обсудил с премьером Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщили на сайте Кремля.

Телефонный разговор прошел по инициативе армянской стороны. Путин выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями в регионе.

В ходе телефонного разговора была акцентирована настоятельная необходимость прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Ранее Никол Пашинян заявил, что Турция фактически вовлечена в конфликт в Нагорном Карабахе. По его словам, из-за сложившейся ситуации в регионе существует угроза существованию армянского народа. Пашинян призвал мировое сообщество осудить действия Баку и Анкары.

СПРАВКА «ВМ»

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

Читайте также: Алиев сообщил, что Баку привержен переговорам по Нагорному Карабаху

Владимир ПутинАрменияНагорный Карабах
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что на самом деле случилось в Карабахе

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Как остановить войну в Закавказье

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

С неравенством в школе нужно бороться

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Красота есть в каждом

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

«Кавказ-2020»: проломим любую оборону

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Куда плывет философский пароход

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мама во всем виновата

Все мнения
О проекте