Путин обсудил с премьером Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщили на сайте Кремля.

Телефонный разговор прошел по инициативе армянской стороны. Путин выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями в регионе.

В ходе телефонного разговора была акцентирована настоятельная необходимость прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Ранее Никол Пашинян заявил, что Турция фактически вовлечена в конфликт в Нагорном Карабахе. По его словам, из-за сложившейся ситуации в регионе существует угроза существованию армянского народа. Пашинян призвал мировое сообщество осудить действия Баку и Анкары.

СПРАВКА «ВМ»

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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