Горбачев рассказал, каким был бы мир в случае сохранения СССР

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что в случае сохранения Советского Союза мир на сегодняшний день был бы более безопасным, стабильным и справедливым. Об этом Горбачев рассказал в интервью британскому изданию The Times.

— Как бы выглядел мир, если бы Союз был сохранен — история не знает сослагательного наклонения. Но, я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее, — сказал бывший советский лидер.

Он отметил, что распад Советского Союза не был ожидаемым результатом перестройки. Михаил Горбачев уточнил, что никто не хотел распада СССР.

Бывший президент СССР также назвал итоги политики государства. По его словам, результатом существования Советского Союза стали прекращение холодной войны, заключение соглашения о ядерном разоружении, свобода слова, свобода выезда из страны и многое другое, передает РИА Новости.

Ранее Михаил Горбачев посоветовал будущему президенту США провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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