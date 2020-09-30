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Еще 2308 новых случаев коронавируса выявили в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Еще 2308 новых случаев коронавируса выявили в Москве

Вероника Кузьминова

Здоровье

За сутки в Москве 2308 человек заразились COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в среду, 30 сентября.

Общее количество заразившихся с начала пандемии — 292 601 человек. Из них активными пациентами остаются 38,7 тысячи.

Еще 2308 новых случаев коронавируса выявили в Москве Фото: Стопкоронавирус.рф

Московские врачи вылечили от коронавируса порядка 248 тысяч пациентов. За последние 24 часа из больниц выписались 1349 человек, которые переболели COVID-19.

Ранее в Москве ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания.

Кроме того, жителей столицы призвали перейти на удаленную работу. Им напомнили, что в общественных местах и транспорте столицы необходимо строго соблюдать масочный и перчаточный режим.

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