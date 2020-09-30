Еще 2308 новых случаев коронавируса выявили в Москве
За сутки в Москве 2308 человек заразились COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в среду, 30 сентября.
Общее количество заразившихся с начала пандемии — 292 601 человек. Из них активными пациентами остаются 38,7 тысячи.
Московские врачи вылечили от коронавируса порядка 248 тысяч пациентов. За последние 24 часа из больниц выписались 1349 человек, которые переболели COVID-19.
Ранее в Москве ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания.
Кроме того, жителей столицы призвали перейти на удаленную работу. Им напомнили, что в общественных местах и транспорте столицы необходимо строго соблюдать масочный и перчаточный режим.
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