Путин поручил запретить вывоз из России необработанных лесоматериалов

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин поручил ввести полный запрет на вывоз из страны необработанных или грубо обработанных лесоматериалов. Об этом российский лидер заявил в среду, 30 сентября.

— Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо (только для вида) обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород, — сказал российский президент.

Кроме того, Владимир Путин предложил распространить лесной надзор на перевозку, хранение и переработку древесины. Также президент призвал повысить качество государственного лесного надзора. Он отметил, что в России нужно создать основу для дальнейшего развития этой отрасли.

По словам Владимира Путина, в России необходимо вводить новые методы в борьбе с незаконной вырубкой лесов, сообщает РИА Новости.

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