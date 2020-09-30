Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Путин поручил запретить вывоз из России необработанных лесоматериалов
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин поручил запретить вывоз из России необработанных лесоматериалов

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин поручил ввести полный запрет на вывоз из страны необработанных или грубо обработанных лесоматериалов. Об этом российский лидер заявил в среду, 30 сентября.

— Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо (только для вида) обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород, — сказал российский президент.

Кроме того, Владимир Путин предложил распространить лесной надзор на перевозку, хранение и переработку древесины. Также президент призвал повысить качество государственного лесного надзора. Он отметил, что в России нужно создать основу для дальнейшего развития этой отрасли.

По словам Владимира Путина, в России необходимо вводить новые методы в борьбе с незаконной вырубкой лесов, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Путин оценил ситуацию с уровнем безработицы в России

запретВладимир Путинлес
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Оксана Крученко
Оксана Крученко

Кто бургеры ест, тот вируса не боится

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Где у женщин «зона умолчания»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что на самом деле случилось в Карабахе

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Как остановить войну в Закавказье

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

С неравенством в школе нужно бороться

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Красота есть в каждом

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

«Кавказ-2020»: проломим любую оборону

Все мнения
О проекте