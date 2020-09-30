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Любителям вязания и котов показали способ «обезопасить» нитки от проказ питомцев
Фото: treehouseanimals.org

Любителям вязания и котов показали способ «обезопасить» нитки от проказ питомцев

Виктория Родимкина

Общество

Любителям кошек и вязания показали простой способ обезопасить нитки от проказ домашних питомцев.

Ведущий рубрики Пятого канала Валентин Кузнецов рассказал, как сделать специальное приспособление, чтобы нитки не путались из-за игры котов с клубками.

Так, для этого нужно взять обычную пластиковую бутылку. У нее следует не до конца отрезать горлышко, а в оставшейся полоске сделать отверстие.

После этого пластиковый конус можно закрепить, например, на спинке стула, внутрь бутылки опустить клубок, а нитку продеть через горлышко. Теперь домашний питомец просто не сможет добраться до клуба, а нитки останутся целыми.

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