Белорусская авиакомпания возобновила рейсы Минск — Москва — Минск

Фото: Пресс-служба Московского аэропорта Домодедово

Белорусская авиакомпания «Белавиа» возобновила перелеты в Москву, которые были прекращены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе компании в среду, 30 сентября.

Так, самолеты будут следовать маршрутами Минск — Москва — Минск.

— Сегодня первый рейс. Полеты будут выполняться один раз в неделю (по средам) в аэропорт Домодедово, — передает сообщение пресс-службы ТАСС.

Так, самолет из Минска будет вылетать в 12:35, а из Москвы — в 14:45. Время в пути составит 1 час 20 минут, следует из расписания.

Гражданам, которые прибывают в Россию, необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом на коронавирус. Документ должен быть выдан не позднее чем за 72 часа до прибытия.

Ранее сообщалось, что Россия возобновила авиаперелеты в Белоруссию 26 сентября.

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