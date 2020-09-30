Треть компаний в России планирует увеличить штат в 2020 году

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В 2020 году третья часть от общего числа российских компаний планирует увеличить штат сотрудников. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Работа.ру».

Так, 33 процента компаний хотят увеличить штат работников. При этом около 25 процентов организаций планируют сократить число сотрудников.

Также 18 процентов предприятий надеются получить прибыль по итогам года, а 32 процента компаний ожидают убытков.

В исследовании приняли участие около тысячи российских компаний, передает РИА Новости.

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