Ресторанам запретят включать в чек сумму чаевых

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Правительство России утвердило правила, которые призваны защитить права потребителей услуг общественного питания. Они вступят в силу с 1 января 2021 года, сообщается на сайте Роспотребнадзора в среду, 30 сентября.

— Любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и др.), — говорится в сообщении.

Однако исполнитель может предложить посетителю приобрести досуговые услуги, указав при этом их возмездный или безвозмездный характер.

Также уточняется, что потребитель вправе попросить книгу отзывов и предложений. Кроме того, в правилах значится, что посетители могут получить услугу общественного питания в течение всего режима работы заведения.

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