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Астрологи назвали топ-5 самых умных женщин по знаку зодиака
Фото: pexels.com / Ivan Samkov

Астрологи назвали топ-5 самых умных женщин по знаку зодиака

Виктория Родимкина

Общество

Астрологи назвали топ-5 знаков зодиака, представительницы которых обладают незаурядными интеллектуальными способностями.

Так, женщины, которые являются Овнами по знаку зодиака, отличаются врожденной проницательностью, инициативностью и выносливостью. Эти качества помогают им всегда оставаться на высоте. Девушки-Овны не следуют общепринятым принципам и проявляют себя на лидирующих позициях.

Также к «умным» знакам зодиака относятся Скорпионы. Они хитры, но могут производить впечатление простых особ. Часто такие девушки видят людей насквозь, они умелые стратеги.

Девушки-Козероги спокойны и серьезны с самого детства. Они контролируют свои эмоции и упрямо достигают своих целей.

— А интеллект этой дамы вызывает восхищение. Она постоянно пополняет багаж собственных знаний. Эта рассудительная и сдержанная особа с легкостью демонстрирует свое превосходство над другими, — сообщает Пятый канал со ссылкой на Popcornnews.ru.

Водолеи всегда могут найти выход из любой ситуации. Такие девушки способны удивлять своей уравновешенностью и изобретательностью. Представительницы этого знака зодиака редко совершают необдуманные поступки.

Завершает топ-5 самых умных знаков зодиака Дева. Женщины, рожденные под этим знаком, всегда могут поддержать беседу. Они найдут выход из любого тупика и разберутся во всех тонкостях любой работы.

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