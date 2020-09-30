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Столичный фитнес-клуб оштрафуют за нарушение масочного режима
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Столичный фитнес-клуб оштрафуют за нарушение масочного режима

Вероника Кузьминова

Город

Один из фитнес-клубов Москвы получит штраф 500 тысяч рублей за несоблюдение масочно-перчаточного режима. Об этом сообщил в Telegram-канале столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в среду, 30 сентября.

Нарушения в фитнес-центре выявили сотрудники Роспотребнадзора. Речь идет о спортивном заведении под названием «С.С.С.Р.». В ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении административных дел.

Ранее сообщалось, что за пять месяцев в Москве закрыли 62 продуктовых магазина и несколько салонов красоты. Их работу приостановили из-за нарушения масочно-перчаточного режима. Проверки в торговых точках будут продолжаться.

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