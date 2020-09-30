Жителю Хорошево-Мневников вернули 60 тысяч рублей переплаты за водоснабжение
Житель дома на улице Народного Ополчения добился компенсации за услуги по водоснабжению, которые он оплачивал без данных со счетчиков. Об этом сообщили в Мосжилинспекции в среду, 30 сентября.
Мужчина пожаловался в ведомство на домоуправляющую компанию. Житель несколько месяцев не мог передавать показания счетчиков, так как отсутствовал в квартире. Из-за этого плата за услуги водоснабжения выросла, но управляющая организация отказалась делать перерасчет.
— Так, было установлено, что первые три месяца начисления проводились исходя из среднемесячного объема потребления, а затем при формировании платежей использовались нормативы потребления коммунальных ресурсов, — сообщили в Мосжилинспекции.
Ведомство указало управляющей компании на ошибку, тогда хозяину квартиры сделали перерасчет на 61 тысячу рублей.
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