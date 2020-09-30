Депутат МГД Евгений Герасимов: В «Ленкоме» соблюдаются все меры безопасности здоровья
Театр «Ленком» соблюдает все меры дл безопасности зрителей и актеров на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Он напомнил, что 28 сентября 2019 года ушел из жизни режиссер Марк Анатольевич Захаров, что стало потерей как для театра «Ленком», так и для всего театрального мира России.
— В сентябре 2020 года начался первый сезон без мастера. Этот год стал тяжелым и из-за пандемии. В августе театр начал репетиции, а с сентября уже с радостью принимал зрителей. Театром соблюдены все меры для безопасности зрителей и актеров, — сказал Герасимов.
Он отметил, что в новом театральном сезоне зрителей ждут семь премьер, сообщает агентство городских новостей «Москва». Так, москвичей пригласили на спектакли «Капкан», «Под одной крышей», «Вечный обманщик» и другие.
Кроме того, театр продолжит показывать спектакли, поставленные Марком Захаровым.
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