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Депутат МГД Евгений Герасимов: В «Ленкоме» соблюдаются все меры безопасности здоровья
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Депутат МГД Евгений Герасимов: В «Ленкоме» соблюдаются все меры безопасности здоровья

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Малая Дмитровка, 6 Карта всех событий

Театр «Ленком» соблюдает все меры дл безопасности зрителей и актеров на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Он напомнил, что 28 сентября 2019 года ушел из жизни режиссер Марк Анатольевич Захаров, что стало потерей как для театра «Ленком», так и для всего театрального мира России.

— В сентябре 2020 года начался первый сезон без мастера. Этот год стал тяжелым и из-за пандемии. В августе театр начал репетиции, а с сентября уже с радостью принимал зрителей. Театром соблюдены все меры для безопасности зрителей и актеров, — сказал Герасимов.

Он отметил, что в новом театральном сезоне зрителей ждут семь премьер, сообщает агентство городских новостей «Москва». Так, москвичей пригласили на спектакли «Капкан», «Под одной крышей», «Вечный обманщик» и другие.

Кроме того, театр продолжит показывать спектакли, поставленные Марком Захаровым.

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