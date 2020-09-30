Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Солист группы Viva рассказал, как участники провели карантин
Фото: https://viva.pro

Солист группы Viva рассказал, как участники провели карантин

Оксана Васильева

Звезды

Продюсер и солист вокального проекта ViVA Алекс Балыков рассказал «ВМ» о том, как группа провела карантин, и о планах на ближайшее будущее.

— Весну и лето все мы вынужденно провели в самоизоляции — расскажите, как для вас как для артистов прошел этот период?

Алекс Балыков: В марте, когда запретили проводить все массовые мероприятия, — первые две недели просто отдыхали, ведь мы давно мечтали больше времени проводить с родными. А в апреле уже начали скучать по нашим зрителям и стали проводить прямые эфиры в социальных сетях. А позже решили делать онлайн-концерты, которые вызвали большой отклик у публики. Благодаря периоду самоизоляции мы проводили много времени в студии, записали сборник песен Александра Морозова, открыли студию для тех, кто хочет не только заниматься вокалом с нашими педагогами, но и записать песни. Организовали онлайн-школу ViVA, благодаря которой ученики по всему миру теперь занимаются с нами и повышают свой уровень вокала и получают практику публичных выступлений.

— Во время пандемии многие группы начали проводить онлайн-концерты — делали ли вы это? Как это происходило и чем по ощущениям это отличается от живого концерта?

Алекс Балыков: Онлайн-концерт, конечно, не такое же мероприятие, как офлайн-концерт. Я скажу достаточно банальные вещи, которые наверняка говорят все артисты. Когда нет контакта со зрителем, мы не чувствуем энергетику, но эту энергию мы потом получаем в виде комментариев, в виде многочисленных лайков и подобных интернет-реакций. Это, конечно, не сравнится с тем, когда мы видим живые глаза зрителей, спускаясь в зал и слыша голоса и настоящие аплодисменты. Это все-таки немного другое, и артисту необходимо быть со своей публикой вместе, тогда это мотивирует, тогда публика заставляет писать новые песни, а эти эмоции подпитывают артиста, чтобы двигаться вперед.

— Когда все открылось для посещения, куда вы отправились первым делом?

Алекс Балыков: Когда все открылось, не было никакого желания бежать скорее, например, в ресторан или в торговый центр. Мы за период карантина так много времени проводили с друзьями, ездили на дачу друг к другу, общались в гостях друг у друга и научились каким-то образом более внимательно друг к другу относиться. В суете, в гастрольных графиках, в концертной рутине мы забываем об истинных ценностях. Поэтому бежать никуда не пришлось, потому что нам понравилось быть с семьями, с близкими людьми, с друзьями. Теперь эти традиции уже настолько стали нам привычны, что мы и сейчас каждые выходные ездим друг к другу в гости, собираемся на даче или просто на ужин. У нас много разных интересных тем, активностей, чтобы интересно проводить время вместе.

— Как проходили репетиции, когда все сидели по домам и встречаться было нельзя?

Алекс Балыков: Для нас это в принципе вполне привычный формат, потому что мы профессионалы. Как правило, для того чтобы сделать один общий концертный номер с точки зрения вокальной репетиции, мы рассылаем друг другу ноты, которые нужно выучить. Мы их учим и перед каждым концертом собираемся уже подготовленные для того, чтобы это соединить воедино. Поэтому мы и в обычной нашей гастрольной жизни делаем абсолютно так же. И онлайн с точки зрения репетиционного процесса практически не внес никаких изменений в нашу жизнь. Сложнее было с записью песен, потому что нельзя было собираться на студии. Не хотелось записываться на телефон и делать видеоролики низкопробного качества. Поэтому только в этом есть отличия. А репетиции у нас и так проходят максимально лаконично, максимально эффективно, потому что основную долю работы мы проделываем самостоятельно дома, и это, пожалуй, должны делать все профессионалы.

— У вас достаточно нетипичный для нашей эстрады репертуар. Расскажите, как вы выбираете песни: каждый предлагает что-то свое или у вас есть руководитель, который директивно может принять решение?

Алекс Балыков: Ну, конечно, репертуарную политику составляю я как продюсер. Понимая, что необходимо коллективу для дальнейших выступлений, какие песни, дуэты, концертные номера. За мной последнее слово, несмотря на то, что все приносят какие-то идеи, участвуют в творчестве, обсуждают. Я всегда стараюсь выслушать всех и вычленить из множества идей самые подходящие, которые нужны в этот момент. Часто случается, что кто-то из ребят предлагает сделать песню, и мы возвращаемся к ее записи спустя какое-то время, через полгода, а может быть, даже через год. Такое тоже бывает, и это нормально, просто всему свое время. А художественный руководитель Михаил Давыдов уже занимается репетиционным процессом после того, как выбрана песня: репетирует, расписывает ноты, следит за тем, чтобы все партии звучали и были исполнены хорошо всеми солистами группы.

— Какие творческие планы у группы на ближайшее время?

Алекс Балыков: Мы приступили к работе над новым музыкальным материалом. Совсем скоро слушателей ждет уникальный музыкальный продукт. У нас большие творческие планы. Этой осенью должен был состояться наш большой сольный концерт в «Русской песне», который из-за пандемии мы перенесли на 17 марта 2021 года.

Читайте также: Василий Буткевич: Должно быть устремление в вечность

музыкаинтервьюкарантин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Николаев
Игорь Николаев

Чем фриланс полезен для экономики

Оксана Крученко
Оксана Крученко

Кто бургеры ест, тот вируса не боится

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Где у женщин «зона умолчания»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что на самом деле случилось в Карабахе

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Как остановить войну в Закавказье

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

С неравенством в школе нужно бороться

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Красота есть в каждом

Все мнения
О проекте