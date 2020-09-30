Солист группы Viva рассказал, как участники провели карантин

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Продюсер и солист вокального проекта ViVA Алекс Балыков рассказал «ВМ» о том, как группа провела карантин, и о планах на ближайшее будущее.

— Весну и лето все мы вынужденно провели в самоизоляции — расскажите, как для вас как для артистов прошел этот период?

Алекс Балыков: В марте, когда запретили проводить все массовые мероприятия, — первые две недели просто отдыхали, ведь мы давно мечтали больше времени проводить с родными. А в апреле уже начали скучать по нашим зрителям и стали проводить прямые эфиры в социальных сетях. А позже решили делать онлайн-концерты, которые вызвали большой отклик у публики. Благодаря периоду самоизоляции мы проводили много времени в студии, записали сборник песен Александра Морозова, открыли студию для тех, кто хочет не только заниматься вокалом с нашими педагогами, но и записать песни. Организовали онлайн-школу ViVA, благодаря которой ученики по всему миру теперь занимаются с нами и повышают свой уровень вокала и получают практику публичных выступлений.

— Во время пандемии многие группы начали проводить онлайн-концерты — делали ли вы это? Как это происходило и чем по ощущениям это отличается от живого концерта?

Алекс Балыков: Онлайн-концерт, конечно, не такое же мероприятие, как офлайн-концерт. Я скажу достаточно банальные вещи, которые наверняка говорят все артисты. Когда нет контакта со зрителем, мы не чувствуем энергетику, но эту энергию мы потом получаем в виде комментариев, в виде многочисленных лайков и подобных интернет-реакций. Это, конечно, не сравнится с тем, когда мы видим живые глаза зрителей, спускаясь в зал и слыша голоса и настоящие аплодисменты. Это все-таки немного другое, и артисту необходимо быть со своей публикой вместе, тогда это мотивирует, тогда публика заставляет писать новые песни, а эти эмоции подпитывают артиста, чтобы двигаться вперед.

— Когда все открылось для посещения, куда вы отправились первым делом?

Алекс Балыков: Когда все открылось, не было никакого желания бежать скорее, например, в ресторан или в торговый центр. Мы за период карантина так много времени проводили с друзьями, ездили на дачу друг к другу, общались в гостях друг у друга и научились каким-то образом более внимательно друг к другу относиться. В суете, в гастрольных графиках, в концертной рутине мы забываем об истинных ценностях. Поэтому бежать никуда не пришлось, потому что нам понравилось быть с семьями, с близкими людьми, с друзьями. Теперь эти традиции уже настолько стали нам привычны, что мы и сейчас каждые выходные ездим друг к другу в гости, собираемся на даче или просто на ужин. У нас много разных интересных тем, активностей, чтобы интересно проводить время вместе.

— Как проходили репетиции, когда все сидели по домам и встречаться было нельзя?

Алекс Балыков: Для нас это в принципе вполне привычный формат, потому что мы профессионалы. Как правило, для того чтобы сделать один общий концертный номер с точки зрения вокальной репетиции, мы рассылаем друг другу ноты, которые нужно выучить. Мы их учим и перед каждым концертом собираемся уже подготовленные для того, чтобы это соединить воедино. Поэтому мы и в обычной нашей гастрольной жизни делаем абсолютно так же. И онлайн с точки зрения репетиционного процесса практически не внес никаких изменений в нашу жизнь. Сложнее было с записью песен, потому что нельзя было собираться на студии. Не хотелось записываться на телефон и делать видеоролики низкопробного качества. Поэтому только в этом есть отличия. А репетиции у нас и так проходят максимально лаконично, максимально эффективно, потому что основную долю работы мы проделываем самостоятельно дома, и это, пожалуй, должны делать все профессионалы.

— У вас достаточно нетипичный для нашей эстрады репертуар. Расскажите, как вы выбираете песни: каждый предлагает что-то свое или у вас есть руководитель, который директивно может принять решение?

Алекс Балыков: Ну, конечно, репертуарную политику составляю я как продюсер. Понимая, что необходимо коллективу для дальнейших выступлений, какие песни, дуэты, концертные номера. За мной последнее слово, несмотря на то, что все приносят какие-то идеи, участвуют в творчестве, обсуждают. Я всегда стараюсь выслушать всех и вычленить из множества идей самые подходящие, которые нужны в этот момент. Часто случается, что кто-то из ребят предлагает сделать песню, и мы возвращаемся к ее записи спустя какое-то время, через полгода, а может быть, даже через год. Такое тоже бывает, и это нормально, просто всему свое время. А художественный руководитель Михаил Давыдов уже занимается репетиционным процессом после того, как выбрана песня: репетирует, расписывает ноты, следит за тем, чтобы все партии звучали и были исполнены хорошо всеми солистами группы.

— Какие творческие планы у группы на ближайшее время?

Алекс Балыков: Мы приступили к работе над новым музыкальным материалом. Совсем скоро слушателей ждет уникальный музыкальный продукт. У нас большие творческие планы. Этой осенью должен был состояться наш большой сольный концерт в «Русской песне», который из-за пандемии мы перенесли на 17 марта 2021 года.

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