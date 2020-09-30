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Москвичам объяснили, как избежать мошенников при поверке счетчиков
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Москвичам объяснили, как избежать мошенников при поверке счетчиков

Вероника Кузьминова

Город

Выбрать аккредитованную компанию для поверки счетчиков можно на сайте Росаккредитации. Об этом сообщили в Мосжилинспекции в среду, 30 сентября.

Для проверки компании нужно запросить у ее представителей точное наименовании и ИНН. Эти данные следует ввести в открытый реестр Росаккредитации. Если у фирмы есть разрешение на работу, то она появится в базе с зеленым цветом. Желтый значок говорит о приостановлении аккредитации у этой компании, красный — о прекращении действия разрешения.

Уточняется, что с 24 сентября вступает в силу новая редакция закона «Об обеспечении единства измерений». С этого дня электронная запись в реестре Росстандарта получила законную силу.

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