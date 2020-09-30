Алексей Учитель ответил на слухи о романе с Кристиной Асмус

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Режиссер Алексей Учитель прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о романе с актрисой Кристиной Асмус. Их якобы видели вместе в центре Москвы.

По данным СМИ, Асмус и Учителя заметили выходящими из ресторана на Патриарших прудах. После этого они якобы сели в машину и уехали. Режиссер опроверг эту информацию.

— На Патриарших прудах, может, я и был, но без Кристины Асмус, — цитирует Учителя «СтарХит».

Он подчеркнул, что находится в дружеских отношениях с Асмус. Недавно Учитель узнал, что она попала в больницу, захотел позвонить ей и поддержать.

— Все, что пишут о нас, чушь, — добавил режиссер.

Напомним, что Асмус готовится к разводу с юмористом Гариком Харламовым. Они поженились в 2013 году, вскоре у них родилась дочь Настя. В июне 2020 года пара объявила о разводе. По словам пары, причина не связана с третьими лицами или скандальным фильмом «Текст», после эротической сцены в котором мужа актрисы начали травить в социальных сетях.

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