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Формат следующих дебатов Байдена и Трампа изменят
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Формат следующих дебатов Байдена и Трампа изменят

Кирилл Николаев

В мире

Формат следующих теледебатов кандидатов в президенты США от Демократической и Республиканской партий будет изменен. Об этом сообщили на сайте непартийной некоммерческой Комиссии по президентским теледебатам.

Данные меры будут приняты из-за поведения Дональда Трампа и Джозефа Байдена в ходе первых дебатов в Кливленде. Соперники перешли на личности спустя десять минут после начала дискуссии. Байден называл действующего президента США клоуном и лжецом, а Трамп поставил под сомнение умственные способности бывшего вице-президента США.

На выступления кандидатов в президенты уже отреагировали бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и кандидат в вице-президенты от демократов Камала Харрис. Еще два этапа дебатов планируется провести в октябре. Выборы президента США назначены на 3 ноября.

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Дональд ТрампДжозеф Байдендебаты
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