Вирусолог озвучил главную ошибку зараженных коронавирусом пациентов

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Самолечение является ошибкой пациентов, которые заразились коронавирусом. Об этом в среду, 30 сентября, заявил глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

Он добавил, что при возникновении первых симптомов следует вызвать врача на дом.

— Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет. Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека, — отметил вирусолог.

Зуев напомнил, что основным симптомом COVID-19 становится потеря обоняния. Тем не менее этот признак может являться свидетельством, например, ОРВИ или гриппа, поскольку они входят в категорию пневмотропных вирусов, поражающих дыхательную систему человека, сообщает НСН.

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