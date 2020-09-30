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Мясников объяснил, когда надо ехать в больницу при подозрении на COVID-19
Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Мясников объяснил, когда надо ехать в больницу при подозрении на COVID-19

Виктория Федотова

Здоровье

Надо быть морально и административно готовым к текущему положению дел. Доктор Александр Мясников считает, что это не вторая волна коронавирусной инфекции, а угасающие всплески первой.

Треть больных коронавирусом переносит заболевание бессимптомно. Только 10 процентам заболевших требуется больничное лечение.

Мясников рассказал о своем знакомом, который при небольшой температуре поехал в больницу делать платную компьютерную томографию, и ему поставили затемнение на легких, напугав мужчину. Позже выяснилось, что никаких болезней у него нет.

— А не надо было ехать, если температура 37,5. Вирусные инфекции надо лечить на дому. Ни одна больничная система не справится... Надо ехать, когда есть кашель, нарастает одышка, когда вы не можете подняться на второй этаж, не можете говорить без одышки. Когда она появляется рано, а не на седьмой день, — заявил Мясников.

Он напомнил, что обоняние может пропадать и при гриппе, и при ОРВИ. Коронавирус медики не могут лечить, пока нет лекарства, поэтому они борются с осложнениями.

— Больница — это рассадник заразы. Если вы приехали туда с легкой формой COVID-19, то можете получить суперинфекцию. Больничные инфекции — самые тяжелые, — напомнил врач.

Об этом он заявил в эфире «Соловьев Life» 30 сентября.

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больницасимптомврач Александр Мясников
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