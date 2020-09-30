Движение на участке Северо-Западной хорды ограничат из-за ремонта

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Движение транспорта на участке Северо-Западной хорды от улицы Боженко до улицы Маршала Неделина будет ограничено в связи с проведением ремонтных работ на эстакаде на западе Москвы.

В период с 7 октября текущего года до 25 апреля 2021 года будет действовать ограничение с поэтапным занятием двух полос, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

Фото: Информационный центр транспортного комплекса столицы

Ранее стало известно, что дороги у Воробьевых гор перекроют из-за полумарафона «Моя столица».

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