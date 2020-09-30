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Движение на участке Северо-Западной хорды ограничат из-за ремонта
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Движение на участке Северо-Западной хорды ограничат из-за ремонта

Татьяна Плотникова

Транспорт

Движение транспорта на участке Северо-Западной хорды от улицы Боженко до улицы Маршала Неделина будет ограничено в связи с проведением ремонтных работ на эстакаде на западе Москвы.

В период с 7 октября текущего года до 25 апреля 2021 года будет действовать ограничение с поэтапным занятием двух полос, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

Движение на участке Северо-Западной хорды ограничат из-за ремонтаФото: Информационный центр транспортного комплекса столицы

Ранее стало известно, что дороги у Воробьевых гор перекроют из-за полумарафона «Моя столица».

Читайте также: Две полосы для движения вернули на дорожном участке на северо-востоке Москвы

ограничение движенияМоскваСеверо-Западная хорда
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