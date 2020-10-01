«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов

Фото: instagram.com/fckrasnodar

Российский футбольный клуб «Краснодар» впервые за все время своего существования примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

30 сентября «Краснодар» одержал победу над греческим ПАОК на его территории со счетом 2:1. В составе хозяев отличился Омар Эль-Каддури, а Яннис Михаилидис забил автогол. За гостей мяч в ворота отправил Реми Кабелла на 78-й минуте встречи.

В первом матче, на своем поле, «Краснодар» также победил со счетом 2:1.

Таким образом, в групповом этапе Лиги чемпионов сыграют сразу три российских клуба: «Краснодар», «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Локомотив» (Москва).

Ранее стало известно, что болельщики гостевых команд смогут снова посещать футбольные матчи в России.

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