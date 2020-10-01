Названы зодиакальные пары с идеальной совместимостью

Фото: Кадр из фильма «Жаркие летние ночи»

Астрологи представили рейтинг пар по знакам зодиака, обладающих идеальной или очень высокой совместимостью в романтических и семейных отношениях.

Первое место со стопроцентной совместимостью занимают представители знаков Тельца и Рака. Как указывают астрологи, рассудительный и упертый Телец сможет по-хорошему подавить вспыльчивость и эмоциональность Рака, вместе с тем их союз будет интересным и страстным.

Идеальной совместимостью обладают также Лев и Стрелец: оба дышат полной грудью и живут «на полную катушку», что дает им понимание и доверие друг к другу.

Близнецы и Козерог совместимы, по подсчетам астрологов, на 97 процентов. Им не нужно объясняться словами, чтобы понимать друг друга: с первой встречи им кажется, что они знакомы целую вечность.

Совместимость Водолея и Близнецов оценивают на 96 процентов. Представители этих знаков способны читать мысли и угадывать намерения по тонкой мимике, прекрасно знают друг друга, но при этом не теряют интереса. И Володей, и Близнецы много времени уделяют хобби и саморазвитию, а также делятся полученными знаниями.

Весы и Близнецы подходят друг другу на 94 процента, их романтические чувства вырастают из крепкой дружбы. Интересные друг другу собеседники и надежные товарищи — они всегда готовы помочь партнеру и выслушать его.

На 93 процента совместимы Овен и Водолей. Им не бывает скучно вместе, поэтому такая пара может просуществовать долгие годы, почти избегая ссор и недопонимания.

Телец и Дева живут гармонично, без скандалов с битьем посуды. Оба предпочитают возвращаться после тяжелого дня в тихое семейное гнездышко, что обеспечивает им совместимость на 92 процента.

Мечтательность, возвышенность, тяга к неизведанному Стрельца и Овна. Они идеальные компаньоны в путешествиях и поездках. Им одинаково не страшно взобраться на вершину горы и затеять дома ремонт. Стрелец и Овен подходят друг другу на 91 процент.

Козерог и Телец — страстные натуры, их быт строится вокруг семейного ложа, что и становится гарантом благополучия. Астрологи считают, что представители этих знаков зодиака совместимы на 90 процентов.

На 89 процентов совместимы Скорпион и Рак. Если они научатся предугадывать перепады в настроении друг друга, отношения не закончатся громким скандалом и летящими из окна вещами. Окружающие будут завидовать, как им удается после многих лет семейной жизни смотреть друг на друга с прежней искрой в глазах, сообщает Пятый канал.

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