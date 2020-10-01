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Преподавателю «Московского долголетия» сделали сложную операцию на позвоночнике
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Преподавателю «Московского долголетия» сделали сложную операцию на позвоночнике

Татьяна Плотникова

Общество

Медики Московского спинального центра нейрохирургии городской клинической больницы № 67 провели успешную операцию на позвоночнике руководителю направления «Цигун» проекта «Московское долголетие» Ольге Валуевой.

Как рассказали в пресс-службе лечебного учреждения, 69-летняя женщина была доставлена в клинику с переломом позвоночника.

В ходе операции вертебропластики пациентке через прокол на спине ввели в тело позвонка специальный костный цемент, который затвердевает в течение нескольких минут и восстанавливает опорность позвонка.

Ход операции контролировали современные системы компьютерной навигации. Уже на второй день после оперативного вмешательства Валуева смогла вернуться к работе, сообщает префектура Северо-Западного административного округа Москвы.

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