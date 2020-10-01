Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 октября

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В четверг, 1 октября, погоду в столичном регионе будет определять периферия антициклона. Он принес теплую, сухую и малооблачную погоду.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне от 18 до 20 градусов выше нуля. В Московской области ожидается от 15 до 20 градусов тепла.

Ветер прогнозируется юго-восточный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 40 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее синоптик рассказала, когда в Москву придет существенное похолодание.

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