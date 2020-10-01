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Подозреваемого в организации занятия проституцией задержали в Подмосковье
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Подозреваемого в организации занятия проституцией задержали в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Московская область, Ленинский городской округ, деревня Коробово Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали мужчину по подозрению в организации занятий проституцией.

По версии следствия, 36-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья организовал на участке дороги А-105 в районе деревни Коробово устроил так называемую «точку», где за деньги оказывали услуги интимного характера.

Предполагается, что задержанный нанимал девушек, обеспечивал их безопасность и собирал деньги за работу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 241 Уголовного кодекса («Организация занятия проституцией»).

Задержанный находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, полицейские задержали двух женщин, на них составлены протоколы об административном правонарушении по статье 6.11 Кодекса об административных правонарушениях («Занятие проституцией»). Каждую из задержанных оштрафовали на полторы тысячи рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

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