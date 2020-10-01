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Синоптики рассказали, какой будет погода в России в октябре
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Синоптики рассказали, какой будет погода в России в октябре

Виктория Родимкина

Общество

Средняя температура воздуха в России в октябре будет на 1-2 градуса превышать норму. Об этом сообщается в прогнозе Гидрометцентра.

По мнению синоптиков, в октябре этого года погода будет отличаться от средних показателей.

— Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков на большей части территории предполагается около среднего многолетнего количества, — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что в Мурманской области, Карелии, на севере Астраханской области, западе Ненецкого автономного округа ожидается больше среднего значения осадков, а на востоке Башкирии и Оренбургской области — меньше.

Кроме того, уточняется, что осадков больше нормы в октябре может выпасть на севере Хабаровского края, на востоке Камчатки и в Амурской области.

Ранее сообщалось, что второй осенний месяц начнется в Москве с теплой погоды. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Елены Волосюк, температура на предстоящей неделе превысит средние многолетние значения.

По прогнозам синоптиков, похолодание придет в столицу с середины следующей недели, когда антициклон уступит главенство атмосферным фронтам. В городе начнутся дожди, а температура начнет снижаться.

Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 октября

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