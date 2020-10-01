Режиссер Оганесян рассказал, как его пугали совместной работой с Ефремовым

Фото: youtube.com / А поговорить?

Режиссер сериала «Чики» Эдуард Оганесян высказался о ситуации с Михаилом Ефремовым, который был признан виновным в смертельном ДТП в Москве.

— Мы работали над сериалом «Следователь Тиханов», который я подхватил сразу после ВГИКа. Когда мы с ним познакомились, я салага, мы с ним встретились в кафе «Мосфильма», и он мне сказал: «Ну тебя напугали, что я бухаю?» — я сказал «да». «Испугался?» — ответил, что нет, — вспомнил режиссер.

По словам Оганесяна, Ефремов пообещал ему, что за время работы не позволит себе пить.

— Так и было. Ни разу! Это о том, что в нем прекрасные человеческие детали характера. Я когда узнал об этом, я был в гневе, как это возможно? Потом понял, что трогаю крестик, который он мне подарил, привез с Нового Афона. В этот момент сразу думаешь, что есть две беды: одна семья потеряла человека, а другому, который остался, как-то надо жить с этим, — отметил режиссер.

Это история о том, что нам тяжело сострадать, не закидывать камнями, считает Оганесян. Видео опубликовано на YouTube.

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