Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Контроль за соблюдением мер безопасности по COVID-19 усилят в Москве
Главное
Режиссер Оганесян рассказал, как его пугали совместной работой с Ефремовым
Фото: youtube.com / А поговорить?

Режиссер Оганесян рассказал, как его пугали совместной работой с Ефремовым

Виктория Федотова

Звезды

Режиссер сериала «Чики» Эдуард Оганесян высказался о ситуации с Михаилом Ефремовым, который был признан виновным в смертельном ДТП в Москве.

— Мы работали над сериалом «Следователь Тиханов», который я подхватил сразу после ВГИКа. Когда мы с ним познакомились, я салага, мы с ним встретились в кафе «Мосфильма», и он мне сказал: «Ну тебя напугали, что я бухаю?» — я сказал «да». «Испугался?» — ответил, что нет, — вспомнил режиссер.

По словам Оганесяна, Ефремов пообещал ему, что за время работы не позволит себе пить.

— Так и было. Ни разу! Это о том, что в нем прекрасные человеческие детали характера. Я когда узнал об этом, я был в гневе, как это возможно? Потом понял, что трогаю крестик, который он мне подарил, привез с Нового Афона. В этот момент сразу думаешь, что есть две беды: одна семья потеряла человека, а другому, который остался, как-то надо жить с этим, — отметил режиссер.

Это история о том, что нам тяжело сострадать, не закидывать камнями, считает Оганесян. Видео опубликовано на YouTube.

Главные факты по теме ДТП с участием Ефремова можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Ефремов выплатил компенсацию старшему сыну погибшего в ДТП курьера

алкоголизмМихаил Ефремовавария
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Беременная или просто толстая

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Своей машиной можно поделиться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Вашингтонские старцы. Послевкусие

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Человек одинок, музыка вечна

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Интернет помог развить торговлю

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Дожили: некому конфликтовать

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Так ли страшен воспитатель, как его малюют

Все мнения
О проекте