Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Контроль за соблюдением мер безопасности по COVID-19 усилят в Москве
Главное
Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков перешел в «Химки»
Фото: fckhimki.com / ФК «Химки»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков перешел в «Химки»

Кирилл Николаев

Спорт

Бывший капитан московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков перешел в «Химки». Об этом в четверг, 1 октября, сообщили на официальном сайте подмосковной команды.

Контракт с 33-летним игроком подписан до конца текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). В воскресенье, 4 октября, Глушаков может появиться на поле в матче против своей бывшей команды — московского «Локомотива».

Напомним, что предыдущим клубом Глушакова был грозненский «Ахмат». На данный момент «Химки» с шестью набранными очками занимают 14-е место в турнирной таблице.

Читайте также: «Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов

«Химки»футболДенис Глушаков
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Беременная или просто толстая

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Своей машиной можно поделиться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Вашингтонские старцы. Послевкусие

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Человек одинок, музыка вечна

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Интернет помог развить торговлю

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Дожили: некому конфликтовать

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Так ли страшен воспитатель, как его малюют

Все мнения
О проекте