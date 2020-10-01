Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков перешел в «Химки»

Фото: fckhimki.com / ФК «Химки»

Бывший капитан московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков перешел в «Химки». Об этом в четверг, 1 октября, сообщили на официальном сайте подмосковной команды.

Контракт с 33-летним игроком подписан до конца текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). В воскресенье, 4 октября, Глушаков может появиться на поле в матче против своей бывшей команды — московского «Локомотива».

Напомним, что предыдущим клубом Глушакова был грозненский «Ахмат». На данный момент «Химки» с шестью набранными очками занимают 14-е место в турнирной таблице.

Читайте также: «Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов