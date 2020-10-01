Более 50 новостроек передано под заселение по программе реновации в столице

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улица Тимирязевская. 8к2 Карта всех событий

В Москве по программе реновации под заселение передано 58 новостроек. Об этом в четверг, 1 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики Москвы.

Отмечается, что под заселение передан корпус на улице Тимирязевской, дом 8, корпус 2. Также в этом году был сдан в эксплуатацию объект на Тимирязевской улице, дом 91. В нем квартиры выполнены с улучшенной отделкой.

Всего в Тимирязевском районе будет демонтировано 43 дома. Для переселения жильцов уже подобрано шесть стартовых площадок, сообщает Интерфакс.

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