Адвокат семьи Конкиных прокомментировала видео с дочерью актера

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Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко прокомментировала видеозапись, на которой дочь актера София Конкина покупает алкоголь незадолго до смерти в фитнес-центре. По словам юриста, девушка на видео действительно похожа на дочь артиста, но пока она не может подтвердить эту информацию.

Она отметила, что, даже если запись подлинная, это не объясняет наличие в крови и моче девушки трех промилле алкоголя и сильнодействующего снотворного.

— Бутылка вина — это не три промилле в крови, — подчеркнула адвокат в комментарии телеканалу РЕН ТВ.

Она добавила, что у погибшей не было при себе каких-либо таблеток, а только бутылка минеральной воды.

Напомним, об инциденте с Софией Конкиной стало известно 22 сентября. По данным следствия, ее госпитализировали из фитнес-клуба в центре Москвы. На следующий день она умерла. По предварительной информации, дочь актера скончалась от утопления в пресной воде, однако семья артиста отказывается верить, что она могла утонуть сама, так как была хорошей пловчихой.

По факту гибели девушки Следственный комитет Российской Федерации организовал проверку.

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