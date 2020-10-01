Работы по включению отопления завершаются в Москве

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Завершаются работы по включению отопления в Москве. Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, отопительный сезон начался досрочно. Тепло поступает на городские объекты, идет пусконаладка оборудования.

— Все работы ведутся в соответствии с графиком, — сказал заммэра. — Отопление включено во всех социальных учреждениях и 99 процентах жилых домов.

Он добавил, что для подачи тепла на объект требуется до пяти суток. Напомнил заммэра и про очередность: первыми тепло получают социальные объекты, жилые дома и офисные здания, затем — предприятия торговли и промышленности.

Ранее Сергей Собянин объявил о досрочном начале отопительного сезона в Москве. По его словам, такое решение было принято в связи с домашним режимом для людей из группы риска по коронавирусу.

Читайте также: Пожилым москвичам начали доставлять дрова по льготным ценам