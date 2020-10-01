Три участка под строительство частных домов выставили на торги в Москве

Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Красковская улица, 99 Карта всех событий

Три участка под строительство частных домов выставили на торги в столице. Об этом в четверг, 1 октября, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Отмечается, что на торги выставлен участок на улице Красковской, владение 99-1. Здесь может быть возведено 988 квадратных метров жилья.

Второй участок расположен по адресу поселение Кленовское, деревня Дубовка, владение 83. Также на торги выставлен участок по адресу поселение Кленовское, деревня Починки, владение 61. Здесь планируется возвести около 485 квадратных метров жилья, сообщает Интерфакс.

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