Глава агентства знакомств Листерман объяснил, каких женщин предпочитают олигархи

Фото: youtube.com / В гостях у Гордона

Владелец агентства VIP-знакомств, писатель Петр Листерман в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону объяснил, каких женщин предпочитают олигархи.

Листерман заявил, что в его картотеке более пяти тысяч девушек, но умных мало.

— Это на вес золота, проблема есть, потому что мало умных. Много мужиков иногда и не хотят умных, просят красивых и глупых. А другие говорят, что хотят познакомиться с женщинами постарше, 30 лет, с которыми можно обсуждать стремления и проблемы, мысли. Я говорю: иди с пацанами на рыбалку, с ними обсуди, — заявил Листерман.

По его словам, в первую очередь девушка должна быть красивой.

— Олигархи любят все прекрасное. Во-вторых, должны быть обаяние и харизма. В-третьих, желательно немного ума. А дальше зависит, как она его понимает, где нужно — она молчит или заполнит паузу. Если она дура, на его волне ей будет сложно, — отметил собеседник.

Он подчеркнул, что у женщины должно быть чувство юмора. Видео опубликовано на YouTube.

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