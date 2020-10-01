Владимир Путин назначил Михаила Птицына председателем Мосгорсуда

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин назначил нового председателя Московского городского суда. Им стал судья с 27-летним стажем Михаил Птицын. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 1 октября.

Михаил Птицын назначен на данную должность на шестилетний срок.

Ранее стало известно, что прежний руководитель суда Ольга Егорова покинет пост 23 октября в соответствии с ее заявлением. Кандидатуру Птицына одобрила Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ 21 августа. Также это решение поддержали Верховный суд и Совет судей.

Помимо организации работы суда, его председатель также созывает президиум и руководит заседаниями. Кроме того, он задает правила внутреннего распорядка, распределяет обязанности судей, рассматривает жалобы на работу нижестоящих судов и многое другое.

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