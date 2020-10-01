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Два человека пострадали при столкновении автомобилей на северо-западе Москвы
Фото: twitter.com/gibdd77

Два человека пострадали при столкновении автомобилей на северо-западе Москвы

Рафаэль Залян

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Новокуркинское шоссе Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на северо-западе столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного Главка МВД России.

Инцидент произошел на Новокуркинском шоссе, 26.

— Произошло столкновение двух легковых авто, в результате чего оба водителя пострадали, они госпитализированы, — уточнили в МВД.

На месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства случившегося.

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