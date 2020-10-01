Два человека пострадали при столкновении автомобилей на северо-западе Москвы
Два автомобиля столкнулись на северо-западе столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного Главка МВД России.
Примерно в 16.15 на Новокуркинском шоссе, дом 23 произошло столкновение автомобиля «Тойота Камри» и «Шкода Суперб». В результате столкновения произошло задымление двигателя а/м «Шкода». Предварительно пострадали водитель и пассажир а/м «Тойота» pic.twitter.com/lAvPfZTIvc— Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) October 1, 2020
Инцидент произошел на Новокуркинском шоссе, 26.
— Произошло столкновение двух легковых авто, в результате чего оба водителя пострадали, они госпитализированы, — уточнили в МВД.
На месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства случившегося.
Читайте также: Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Зеленограде