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Цены на нефть рухнули ниже 40 долларов за баррель
Фото: twitter.com/AAEnergyNews

Цены на нефть рухнули ниже 40 долларов за баррель

Евгения Звощик

Экономика

Мировые цены на нефть продолжают падение. Соответствующая информация следует из данных торгов в четверг, 1 октября.

В частности, стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 5,56 процента — до отметки 39,95 доллара за баррель. Ранее нефть сорта Brent была ниже 40 долларов за баррель 15 сентября 2020-го.

К 18:27 по московскому времени нефть Brent немного замедлила падение и торговалась на уровне 40,17 доллара за баррель (-5,04 процента). В свою очередь стоимость нефти сорта WTI была на отметке 37,87 доллара за баррель, передает ТАСС.

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