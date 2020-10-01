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Европейский Союз расширил санкции по Крыму
Фото: pixabay.com / Irina Kushnikova

Европейский Союз расширил санкции по Крыму

Евгения Звощик

Внешняя политика

Европейский Союз внес двух физических лиц и четыре организации в список индивидуальных санкций, которые в Брюсселе связывают с вопросом Крыма. Соответствующий документ был опубликован в четверг, 1 октября.

В частности, под действия рестрикций попал генеральный директор компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов. Данная организация занимается железнодорожными перевозками в Крым. Помимо этого, санкции распространились на Леонида Рыженькина, которого весной 2020 год президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за строительство Крымского моста.

Также в обновленный санкционный список вошли АО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога» и Крымская первая страховая компания, передает РИА Новости.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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