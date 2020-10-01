Ереван сообщил о 1280 погибших азербайджанских военных в Карабахе

Фото:facebook.com / Минобороны Армении

В ходе конфликта в Нагорном Карабахе погибли 1280 азербайджанских военных. Соответствующее заявление сделал вице-премьер Армении Тигран Авинян в четверг, 1 октября.

Помомо этого, он сообщил, что также пострадали 2700 военнослужащих Азербайджана. Также Баку потерял 90 беспилотников, 12 вертолетов, 181 танк и БМП, три тяжелые огневые системы, две установки «Смерч» и четыре самолета, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что арезидент России Владимир Путин, а также американский и французский президенты Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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