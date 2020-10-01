Составлен топ-5 самых богатых женихов по знаку зодиака

Кадр из фильма «007: Координаты «Скайфолл»/ 2012, Metro-Goldwyn-Mayer, Columbia Pictures, EON Productions

Астрологи рассказали, какие мужчины способны много зарабатывать и обеспечить счастливое будущее своей семье. По их мнению, это, в том числе, зависит от знака зодиака представителя сильного пола. Топ-5 богатых женихов составило издание Wday.ru.

Дева

Представители этого знака зодиака очень расчетливы, из-за чего редко совершают ошибки. Также такие мужчины не теряет самообладания даже в самой критической ситуации и всегда найдут выход с определенной выгодой. Они добиваются успеха и занимают в жизни достойное место. Однако эти мужчины хотят контролировать все, в том числе и членов своей семьи.

Козерог

На первый взгляд, такой мужчина кажется медлительным и скрытным. Однако он просто так методично идет к своей цели, никогда не рискуя и не размениваясь по мелочам. Также, добившись высот в карьере, он не пустит на ветер все накопленное состояние. Из-за такой бережливости избраннице Козерога будет сложно подобраться к его кошельку, поэтому придется пустить в ход все свое обаяние.

Весы

Мужчины Весы очень трудолюбивы, знают цену времени и просчитывают каждый свой ход. В результате они добиваются своей цели и обеспечивают все необходимое для своих семей. Тем не менее иногда работа может так захлестнуть представителей этого знака зодиака, что их возлюбленным нужно будет постараться окружить избранников заботой.

Стрелец

У представителей этого знака зодиака практически бульдожья деловая хватка. При этом они не стремятся искать сиюминутную выгоду. Обычно Стрельцы — хорошие управленцы и быстро продвигаются по служебной лестнице. Однако для их будущих жен существует риск превратиться в личных помощниц, не знающих покоя дома.

Овен

Темпераментный и непредсказуемый Овен может легко влезть в какую-нибудь авантюру и заработать много денег, которые тут же потратит на увеселения. Астрологи обращают внимание, что под знаком Овна порой рождаются самые богатые люди планеты.

Ранее астрологи назвали топ-5 самых умных женщин по знаку зодиака.

Читайте также: Астрологи назвали представителей трех знаков зодиака, склонных к ожирению