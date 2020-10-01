Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Больше 35 не дашь»: похудевшая и помолодевшая Гузеева восхитила подписчиков
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Больше 35 не дашь»: похудевшая и помолодевшая Гузеева восхитила подписчиков

Евгения Звощик

Звезды

Актриса и телеведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева опубликовала новое фото в соцсетях и привлекла внимание к изменениям в своей внешности. На размещенном в Instagram снимке артистка выглядит похудевшей и помолодевшей сразу на несколько лет.

На фото Гузеева позирует перед зеркалом. Рядом висит детский рисунок — женский портрет.

— Стремление к идеалу. Слева творчество младшей, лет 15 назад. Образчик, — подписала снимок ведущая.

Поклонники Гузеевой пришли в восторг от публикации и оставили в комментариях множество комплиментов: «Вау, какая вы красивая, честно, помолодели»; «Да вы и так идеальна, так выглядите хорошо, в шикарной форме, как так похудели?»; «Какая вы красивая! Все-таки красота никуда не уходит, она есть всегда!»; «Вам тут больше 35 не дашь. И то с натяжкой»; «Лора...слов нет. Как вы прекрасно выглядите...я тоже так хочу в ваши годы».

Читайте также: «Засосало на 13 лет»: Гузеева призналась, что не хотела работать на телевидении

поклонникиInstagramЛариса Гузеева
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Беременная или просто толстая

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Своей машиной можно поделиться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Вашингтонские старцы. Послевкусие

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Человек одинок, музыка вечна

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Интернет помог развить торговлю

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Дожили: некому конфликтовать

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Так ли страшен воспитатель, как его малюют

Все мнения
О проекте