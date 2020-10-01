«Больше 35 не дашь»: похудевшая и помолодевшая Гузеева восхитила подписчиков

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Актриса и телеведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева опубликовала новое фото в соцсетях и привлекла внимание к изменениям в своей внешности. На размещенном в Instagram снимке артистка выглядит похудевшей и помолодевшей сразу на несколько лет.

На фото Гузеева позирует перед зеркалом. Рядом висит детский рисунок — женский портрет.

— Стремление к идеалу. Слева творчество младшей, лет 15 назад. Образчик, — подписала снимок ведущая.

Поклонники Гузеевой пришли в восторг от публикации и оставили в комментариях множество комплиментов: «Вау, какая вы красивая, честно, помолодели»; «Да вы и так идеальна, так выглядите хорошо, в шикарной форме, как так похудели?»; «Какая вы красивая! Все-таки красота никуда не уходит, она есть всегда!»; «Вам тут больше 35 не дашь. И то с натяжкой»; «Лора...слов нет. Как вы прекрасно выглядите...я тоже так хочу в ваши годы».

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