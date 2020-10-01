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Медведь в подмосковном цирке напал на дрессировщика и ребенка
Фото: pexels.com / Vincent M.A. Janssen

Медведь в подмосковном цирке напал на дрессировщика и ребенка

Кирилл Николаев

Происшествия

В Подмосковье медведь в цирке напал на дрессировщика и ребенка. Об этом в четверг, 1 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

Инцидент произошел в Реутове. Дрессировщик вел медведя в клетку. За кулисами дикий зверь напал на мужчину и его десятилетнего сына. Животное в этот момент было без намордника.

Видео: Telegram-канал Mash

По предварительным данным, пострадавшие получили раны головы и лица. Характер травм уточняется. На месте инцидента работают следователи. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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