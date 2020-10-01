Московский международный кинофестиваль открылся в театре «Россия»

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, Пушкинская площадь, 2/1 Карта всех событий

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) открылся в театре «Россия». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что президент ММКФ Никита Михалков в этом году не присутствовал на церемонии открытия. Церемонию открыл помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. Он зачитал приветственную телеграмму от Владимира Путина.

Гостей также поприветствовал председатель жюри основной конкурсной программы Тимур Бекмамбетов. Он вручил первый почетный приз ММКФ за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского «Верю» актрисе Светлане Крючковой.

В этом году в основную программу смотра вошли 30 фильмов. Отмечается, что мероприятия пройдут с соблюдением всех мер Роспотребнадзора.

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