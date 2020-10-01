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Подозреваемого в убийстве директора столичного приюта для животных задержали
Фото: https://pixabay.com

Подозреваемого в убийстве директора столичного приюта для животных задержали

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, 2-я Вольская улица Карта всех событий

Полиция задержала подозреваемого в убийстве директора столичного приюта для животных. Об этом в четверг, 1 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Задержанный доставляется в отделение полиции для проведения следственных действий.

Тело мужчины обнаружили 1 октября на территории приюта для животных, расположенного на 2-й Вольской улице. По предварительным данным, смерть наступила в результате колото-резаного ранения. Преступник скрылся с места происшествия, перепрыгнув через ограждение.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство».

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