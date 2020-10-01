Нежилые помещения в центре Москвы выставили на торги

Фото: instagram.com/mos_tender

Россия, Москва, 5-й Монетчиковский переулок, 20с3 Карта всех событий

Департамент города Москвы по конкурентной политике информирует, что шесть нежилых помещений в Центральном административном округе столицы выставлены на торги.

Площадь помещений составляет от 62,8 до 677,9 квадратных метра, начальная стоимость — от 10,4 до 26 миллиона рублей. При этом один объект выставлен без объявления стартовой цены.

Самый крупный лот — подвальное помещение площадью 677,9 квадратных метра в доме 1936 года по адресу: улица Люсиновская, дом 39, строение 5. Его начальная стоимость составляет 25,8 миллиона рублей.

Еще один лот — подвальное помещение площадью 27,2 квадратных метра в бывшем доходном доме купца Дурилина, построенном в 1908 году, по адресу: улица Большая Ордынка, дом 13/9, строение 1. Его стартовая цена составит немногим более 26 миллионов рублей.

Через публичное предложение можно будет купить два нежилых помещения: площадью 166,3 квадратных метра в подвале дома 1927 года постройки по адресу: улица Павла Андреева, дом 28, корпус 6 при начальной цене 14,8 миллиона рублей, а также помещение площадью 62,8 квадратных метра на улице Бахрушина, дом 16, строение 1 со стартовой ценой 11 миллионов рублей.

Также предлагается помещение площадью 163,4 квадратных метра по адресу: 5-й Монетчиковский переулок, дом 20, строение 3, без объявления цены.

Как указал глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, все лоты имеют свободное функциональное назначение, не имеют обременений и статуса объекта культурного наследия, оборудованы необходимыми коммуникациями.

Ограничений для участников торгов нет, ими могут стать любые физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. По словам Щербакова, в среднем на приобретение помещений в центре Москвы в текущем году претендуют по семь участников на лот, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что три участка под строительство частных домов выставили на торги в Москве.

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