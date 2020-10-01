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Появились подробности нападения медведя на людей в подмосковном цирке
Фото: pexels.com / Rasmus Svinding

Появились подробности нападения медведя на людей в подмосковном цирке

Татьяна Плотникова

Происшествия

Следственные органы проводят доследственную проверку по факту нападения медведя на людей в цирке-шапито в подмосковном городе Реутов.

Как уточняет региональный главк Следственного комитета России, пострадали отец и сын, оба дрессировщики. Медведь был в наморднике, однако на улице, когда животное вели с арены в клетку, сумел стащить с себя намордник.

Затем медведь прижал к себе ребенка и укусил за голову. Подоспевший на помощь отец отогнал зверя, получив при этом царапины на руках. Жизни и здоровью пострадавших в настоящее время ничто не угрожает.

Доследственная проверка ведется по факту причинения вреда здоровью по неосторожности, по ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

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Следственный комитет РФнападение медведяМосковская область
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